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Для Соединенных Штатов Америки нет малых союзников, заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в понедельник в Таллинне на церемонии торжественного построения в Главном штабе Сил обороны Эстонии. Он заверил, что США всегда будут в одном строю с Балтийскими странами.

По словам Пенса, США будут твердо придерживаться принципов коллективной обороны.

В своей речи перед участниками построения вице-президент отметил, что президент Дональд Трамп направил его в Эстонию поблагодарить всех тех, кто отстаивает общие ценности и защищает альянс. «Вы - лучшие среди нас. Все вы - герои», - обратился Пенс к военнослужащим.

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Пенс напомнил, что США и Европу на протяжении истории связывала приверженность идеалам свободы. Он заверил, что США выступает в защиту непреходящих ценностей, объединяющих США и Европу - свободы, демократии и законности. Он подчеркнул, что на первое место президент Дональд Трамп ставит вопросы безопасности и процветания США, но при этом «Америка прежде всего» не означает «Только одна Америка».

«США - с вами. США стоят в одном строю с Балтийскими странами и будем делать это и в дальнейшем», - заверил Пенс. Для США нет малых союзников, заявил вице-президент, отметив, что его страна твердо отстаивает принцип коллективной обороны. Нападение на одного члена НАТО будет означать нападение на всех остальных, подчеркнул он.

Пенс отметил, что президент Трамп требует от всех стран НАТО вносить в укрепление безопасности по 2% от ВВП. Он напомнил, что Эстония является одной из пяти стран альянса, которые выполняют этот критерий, а вскоре этого уровня достигнут также Латвия и Литва.

Пенс в своем выступлении напомнил о годах оккупации Балтийских стран. «В своих сердцах вы хранили огонь свободы. Для нас было делом чести отстаивать вас», - сказал Пенс, подчеркнув, что США не признавали оккупацию стран Балтии.

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