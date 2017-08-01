Таварс: правые партии своим расколов создают почву для успехов «Согласия»

Латвийские правоцентристские партии своим расколом создают благоприятную почву для успехов «Согласия» на предстоящих парламентских выборах, считает председатель Латвийской Зеленой партии Эдгар Таварс.

За последние два-три созыва состав парламента значительно изменился. Те, кто работает в Сейме долго, оказались в меньшинстве. После выборов состав Сейма снова сменится существенно, полагает Таварс.

Вопрос, придут ли в парламент новые политические силы, «знамя» которых - борьба с коррупцией. Под этими лозунгами пришли в свое время в Сейм «Новое время», Партия реформ Затлерса и «Единство».

Реклама

Таварс хотел бы видеть новые политические силы с конкретными предложениями по развитию народного хозяйства Латвии,

с яркими личностями. Его пугает, что партии латышского электората переживают все более сильный раскол. Это может привести к ситуации, аналогичной тому, что происходит во Франции, где людям нравится новый президент Эммануэль Макрон, который «кокетничает» и с Путиным, и с Трампом. При этом явка избирателей во Франции была очень низкой, не выше она будет и в Латвии, считает политик.

По его мнению, недовольство людей политикой создает благоприятную почву для успехов «Согласия».

Еще по этой теме