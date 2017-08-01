Таварс: правые партии своим расколов создают почву для успехов «Согласия»

Эдгар Таварс
 

Эдгар Таварс. Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвийские правоцентристские партии своим расколом создают благоприятную почву для успехов «Согласия» на предстоящих парламентских выборах, считает председатель Латвийской Зеленой партии Эдгар Таварс.

За последние два-три созыва состав парламента значительно изменился. Те, кто работает в Сейме долго, оказались в меньшинстве. После выборов состав Сейма снова сменится существенно, полагает Таварс.

Вопрос, придут ли в парламент новые политические силы, «знамя» которых - борьба с коррупцией. Под этими лозунгами пришли в свое время в Сейм «Новое время», Партия реформ Затлерса и «Единство».

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Таварс хотел бы видеть новые политические силы с конкретными предложениями по развитию народного хозяйства Латвии,

с яркими личностями. Его пугает, что партии латышского электората переживают все более сильный раскол. Это может привести к ситуации, аналогичной тому, что происходит во Франции, где людям нравится новый президент Эммануэль Макрон, который «кокетничает» и с Путиным, и с Трампом. При этом явка избирателей во Франции была очень низкой, не выше она будет и в Латвии, считает политик.

По его мнению, недовольство людей политикой создает благоприятную почву для успехов «Согласия».

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