Для замены Судрабы может не хватить голосов

Андрей Юдин
 

Андрей Юдин. Фото: Edijs Pālens / LETA

Для замены на посту руководителя парламентской следственной комиссии по «делу олигархов» Ингуны Судрабы («No sirds Latvijai») на депутата «Единства» Андрея Юдина может не хватить голосов, свидетельствует опрос депутатов комиссии, проведенный агентством ЛЕТА.

Депутат Ритварс Янсонс («Все для Латвии»-ТБ/ДННЛ) сообщил, что на заседании комиссии 8 августа предложит проголосовать за замену Судрабы. Если члены комиссии это предложение поддержат, Янсонс предложит утвердить на этот пост Юдина.

Как ранее заявил Янсонс, «Все для Латвии»-ТБ/ДННЛ считает, что Судраба как человек, который упоминается в расшифровках «переговоров олигархов», находится в конфликте интересов и поэтому не может руководить комиссией.

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В свою очередь сам Юдин сказал агентству ЛЕТА, что ему несложно вновь баллотироваться на пост председателя комиссии, но он не видит в этом смысла в ситуации, когда представители Союза «зеленых» и крестьян заявили, что не поддержат его назначение. По мнению депутата, необходимо больше концентрироваться на задачах комиссии, а это он может делать и в нынешнем статусе.

Как сообщалось, на должность руководителя следственной комиссии претендовали и Юдин, и Судраба, но большинство депутатов поддержало Судрабу. После утверждения стали высказываться опасения в способности Судрабы объективно вести расследование с учетом того, что она упоминается в «переговорах олигархов». Сама Судраба заявила, что так говорят те, кто боится результатов парламентского расследования.

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