Юрмальская дума переизбрала комитеты

В пятницу на внеочередном заседании Юрмальской думы были переизбраны постоянные думские комитеты, во все комитеты были включены также оппозиционные депутаты. Таким образом приняты во внимание возражения Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР), сообщили агентству ЛETA в Юрмальской думе.

Ранее правящая думская коалиция исключила оппозиционных депутатов из состава комитетов по вопросам развития и окружающей среды, по вопросам образования и культуры и по вопросам транспорта и жилья. Сегодня на внеочередном заседании думы в каждый из этих комитето были включены также оппозиционные депутаты.

В Юрмальской думе восемь постоянных комитетов.

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Как пояснил на заседании думы ее председатель Гатис Трукснис, согласно распоряжению министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса, постоянные комитеты не вправе выполнять установленные законом функции и обязанности, что существенно угрожает интересам работы управления и самоуправления. Он считает ранее принятое Юрмальской думой решение о составе комитетов политически корректным, а состав комитетов пропорциональным числу избранных от каждой партии депутатов.

Как сообщалось, 3 августа, Герхардс приостановил также решение Юрмальской думы о составе постоянных думских комитетов.

Разногласия возникли из-за того, что правящая думская коалиция исключила оппозиционных депутатов из состава комитетов по вопросам развития и окружающей среды, по вопросам образования и культуры и по вопросам транспорта и жилья.

Коалицию в Юрмальской думе формируют Союз «зеленых» и крестьян (шесть депутатов) и партия «Согласия» (три депутата). В оппозиции действуют объединение «Тебе, Юрмала!» (четыре депутата) и национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (два депутата).

Распоряжением министра охраны среды и регионального развития предполагается отменить решение Саласпилсской краевой думы о формировании постоянных думских комитетов и избрании их членов.

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