Политолог: пока люди видят связь Аболтини с «Единством»— спасти партию сложно

Председатель фракции «Единства» Солвита Аболтиня
 

Председатель фракции «Единства» Солвита Аболтиня. Фото: Evija Trifanova / LETA

До тех пор, пока люди будут видеть связь руководителя парламентской фракции «Единство» Солвиты Аболтини с партией, усилия к спасению партии можно и не предпринимать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевский.

Спасение партии зависит от того, в какой мере повлияет на этот процесс Аболтиня, которая является в данный момент одним из самых непопулярных политиков в Латвии.

«Если Аболтиня исчезнет, изменится имидж партии, а самое главное, активные деятели «Единства» сменят модель своего поведения, потому что сейчас оно осознанно или осознанно подчинено мысли о том, «что скажет Аболтиня«», - добавил Раевский.

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Уход Аболтини поможет либо не поможет, но, по крайней мере, станет попыткой что-либо изменить в «Единстве». «Сейчас на пост председателя можно поставить кого угодно - ничего не изменится», - сказал политолог.


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