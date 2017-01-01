Эйгимс может сместить Элксниньша на посту мэра Даугавпилса

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш получил от своего зама Р. Эйгима и лидера оппозиции Я. Лачплесиса требование созвать внеочередное заседание гордумы, на котором они планируют проголосовать за освобождение мэра от занимаемой должности.

Как сообщает nasha.lv, заявление подписали члены «Латгальской партии» Айварс Брокс, Хелена Солдатенок, Ингуна Кокина, Рейнис Йокстс, Янис Дукшинскис и депутаты Игорь Прелатов, Рихард Эйгим и Айвар Здановский.

Как стало известно СМИ, «Латгальская партия» выдвинула в мэры Р. Эйгима.

Напомним, что новый коалиционный договор подписали члены «Латгальской партии» (шесть депутатов) и депутаты, прошедшие в думу на выборах от «Нашей партии» Рихард Эйгим, Игорь Прелатов и Айвар Здановский.

Председатель «Латгальской партии» Янис Лачплесис рассказал журналистам, что необходимо как можно быстрее создать дееспособное руководство самоуправления, и на должности председателя городской думы поддержать Р. Эйгима.

Р. Эйгим рассказал журналистам, что хочет работать со всеми депутатами, представленными в городской думе, однако, как сообщает LNT, переговоры о новой коалиции состоялись лишь между ним и представителями «Латгальской партии».