Лихорадка по-даугавпилсски, или «Нам нужен мэр-еврей!»

Политический кризис в Даугавпилсе уже привел к массе негативных последствий - убеждено большинство местных жителей и самих политиков. Прежде всего, это касается рекламы города на республиканской и международной арене: кто из инвесторов заинтересуется пространством, которое «трясет», как на вулкане, а в СМИ город фигурирует только как площадка политических разборок?

Спустя неделю после того, как в Даугавпилсской думе развалилась старая коалиция и сформировалась новая, в народе нарастает недовольство –

даже до выборов ситуацию в думе не обсуждали так бурно, как сейчас.

Об этом можно судить по публикациям в социальных сетях, которыми, кстати, в новом составе думы пользуется большее количество депутатов. Народ оперативно реагирует на происходящее не только комментариями разного содержания, но и не ленится рисовать инфографики, составлять картинки с цитатами местных политиков - действующих лиц спектакля под названием «кто с кем против кого дружит в данный момент».

На фоне новой коалиции ранее непримиримых противников Яниса Лачплесиса («Латгальская партия») и Рихарда Эйгима («Наша партия»/ Союз зеленых и крестьян») экс-председателю Лачплесису чаще всего припоминают сказанное об Эйгиме и его соратниках во время предвыборной гонки:

«Подонки должны ответить за клевету!».

В ноябре 2016 года, когда в Даугавпилсе зазвенели первые звоночки предвыборной гонки, Эйгим по местному радио заявил, что Лачплесис сместил его с должности мэра в 2009 году. В ответ действующий мэр назвал оппонента и его соратников подонками и ворами подал в суд за клевету.

Грабли, сапоги, братаны и разные планеты

Основной троице Элскниньшу, Эйгиму и Лачплесису в соцсетях, разумеется, достается больше всех. Горожане не скупятся как на хвалебные эпитеты, так и на откровенную брань. «Сдайте, пожалуйста, 3 мандата. Когда люди голосовали за «Нашу партию», они, в первую очередь, голосовали против Лачплесиса. Из-за каких-то детских обид вы предаете всех, кто вам поверил, мистер политический труп», - пишет один пользователь в адрес Эйгима. «Позор вам, Рихард Эйгим! Предателей не уважают. Сколько грязи выливали на Лачплесиса, а теперь дружить собрались...» - вторит ему другой. «Четвертый раз на те же грабли», - пишет третий.

Народ, и правда, уже сбился со счета, сколько раз Эйгим был у власти.

«Эйгим и Лачплесис об…ли друг друга, а теперь братаны. Ну да, на пару теперь обворовывать народ будут. Что творится, господа? Два матерых берутся управлять городом. Это просто ужас. Надо что-то предпринимать, нужны повторные выборы. Но этих к власти допускать нельзя», - пишет пользователь.

«…Народ возмущает даже не столько факт предательства Эйгима, а сколько факт слияния двух особей (уже не людей), которые перед выборам друг друга обвиняли в особо циничной гнили. И прям через месяц это сделали. Показали просто воткрытую свою прогнившую сущность – слились», - пишет другой. «Лачплесис – наш мэр! Вы посмотрите, сколько всего хорошего в городе появилось в его время» - восклицает другой.

«Во всех партиях есть порядочные люди. Это правда. Только Элксниньша к ним причислить никак нельзя! Они с Эйгимом были два сапога пара. Только у каждого очень много непорядочности – развелись», - еще одно мнение. «Кто честный? Элксниньш, который с Эйгимом 200 тыс. хотел распилить, который создал 11 новых должностей, привел рижан на питание в школах, остановил все строительные объекты, переписал условия конкурсов под рижан. Да, сделал много, для своего кармана», - пишет противник действующего мэра.

«…Самое главное - появилось ощущение движения в нашем застойном депрессивном городском болоте! Андрей (Элксниньш, -прим.ред.) всколыхнул его. Хотя, как мы видим, скорее осиное гнездо разворошил... (…) Работа думы стала полностью прозрачной. Все горожане теперь знают, что там происходит, какие принимаются решения. Раньше горожане и Дума жили «на разных планетах» - жители не знали, что там вообще происходит. Это многого стоит! Горожане впервые почувствовали себя причастными ко всем делам, задумкам и решениям умы…», - пишет оппонент.

Мощная поддержка в адрес пока действующего мэра раздается из Риги. 28 августа Нил Ушаков опубликовал фото с даугавпилсским мэром с подписью: «Показал ему плакат, который висит у меня в кабинете - «Без битвы нет победы».

И т. д. и т. п. Сотни и тысячи комментариев.

Не последнюю роль и влияние на народные умы, конечно, играют и местные СМИ, поддерживающие тех или иных политиков.

Сменить мэра или его национальность?

«Мне, например, импонирует, что Элскниньш активно пишет о своей работе в Фейсбуке, кроме того, все заседания думы и пресс-конференции можно смотреть в прямом эфире. Раньше такого не было», - говорит молодая мама Елена, которая возмущена происходящим в городе. По словам Елены, «волна» событий последней недели докатилась даже до детского сада, куда ходит ее сын Егор.

Воспитательницы обсуждают новости, дети мотают на ус и потом выдают «перлы» дома.

Публикации мэра в Фэйсбуке хвалят многие, отмечая доступ к документам, касающихся тех или иных городских сфер.

Водитель Олег не скрывает возмущения и говорит, что чувствует себя обманутым. «Сходил, называется, на выборы всей семьей. Мы только полгода назад вернулись из Норвегии, зарабатывали на квартиру. Теперь снова хочется уехать, просто стыдно, что творится».

«Я ни грамма не верю никому. Кажется, что все это происходит в параллельном мире, - говорит продавец магазина Эльвира. – Конечно, главную роль играют деньги, я уверена.

Бог все видит, только непонятно, за что Даугавпилсу такое?»

Несколько собеседников Русского ТВНЕТ вспомнили убийство Григорий Немцова, вице-мэра Даугавпилса, которого киллер застрелил в центре города в апреле 2010 года. «Это был шок, - вспоминает Аркадий, пенсионер, который всегда ходит на выборы. – Я помню, как весь город погрузился в какое-то оцепенение. Появилось чувство тревоги, и оно не проходит сейчас.

«Вот увидите, если Эйгим станет мэром, то это ненадолго. Короче, нам нужен мэр-еврей! Тогда и бардака не будет!» - категорично заявил пенсионер.

Уже скоро

Многие политики отмечают, что ситуация с развалом коалиции была предсказуема,

только не предполагалось, что это случится так быстро.

«Переняв власть, председатель Андрей Элксниньш сразу же совершил серьезную ошибку – почти два десятка человек были отстранены с руководящих постов в структурах самоуправления. Из-за этого в думе создалась очень неприятная атмосфера», - отмечает экс-председатель думы Рита Строде. К тому же, после выборов «за бортом» осталась такая серьезная политическая сила, как «Латгальская партия» в составе 6 депутатов. Она считает, что Элксниньш не так хорошо знает городскую реальность, как ее знает опытный Эйгим.

На данный момент ситуация в думе такова:

До 7 сентября Элксниньш должен созвать внеочередное заседание думы,

на котором будет рассмотрен вопрос о снятии его с должности председателя.

Соответствующее требование подали 9 депутатов, подписавших договор о новой коалиции.

«Наша партия» выдвигает на пост мэра Рихарда Эйгима, в свою очередь, «Латгальская партия» своего кандидата на пост градоначальника не предлагает. Лачплесис публично заявил, что не будет претендовать на пост мэра. Он отмечает, что Эйгим имеет поддержку правящей партии, что поможет привлечь в город средства и решить многие проблемы, которыми Элксниньш не занимался.

«Я не собираюсь отказываюсь от своих слов, которые с сказал в ноябре прошлого года. Но нам нужно собраться и работать».

Элксниньш предложил депутатам создать антикоррупционную коалицию, в которой не будет Эйгима и Лачплесиса, потому что «они предали своих избирателей». Он объясняет создание коалиции двух непримиримых врагов так: «Интерес Эйгима и Лачплесиса создавать коалицию связан с финансовыми проблемами одного, а в свою очередь, другому необходимо добиться прекращения уголовного дела в KNAB о коррупции в 2009 году, когда за 200 тысяч с должности мэра был снят Эйгим. Так они решают обоюдные проблемы». Мэр извиняется за позорящую город ситуацию и сообщает, что готов лишиться должности, лишь бы не допустить коррупционной схемы, из-за которой он и высказал Эйгиму недоверие.