Даугавпилсский переворот: смотрите прямо сейчас, снимут ли мэра города Элксниньша

Сегодня, 2 сентября, в 11.00 городской думе Даугавпилса проходит открытое внеочередное заседание депутатов самоуправления по вопросу снятия с должности мэра Андрея Элксниньша. Инициаторами проведения заседания думы выступили депутаты от Латгальской партии и три депутата списка «Наша партия» - Р.Эйгим, А. Здановский, И. Прелатов.

«Наша партия» выдвигала на пост мэра Рихарда Эйгима, в свою очередь, «Латгальская партия» своего кандидата на пост градоначальника не предлагала. Экс-мэр Даугавпилса Лачплесис публично заявил, что не будет претендовать на пост мэра. Он отмечает, что Эйгим имеет поддержку правящей партии, что поможет привлечь в город средства и решить многие проблемы, которыми Элксниньш не занимался.

Как уже писал Русский TVNET, спустя неделю после того, как в Даугавпилсской думе развалилась старая коалиция и сформировалась новая, в народе нарастало недовольство –

даже до выборов ситуацию в думе не обсуждали так бурно, как сейчас.

Об этом можно судить по публикациям в социальных сетях, которыми, кстати, в новом составе думы пользуется большее количество депутатов. Народ оперативно реагирует на происходящее не только комментариями разного содержания, но и не ленится рисовать инфографики, составлять картинки с цитатами местных политиков - действующих лиц спектакля под названием «кто с кем против кого дружит в данный момент».

На фоне новой коалиции ранее непримиримых противников Яниса Лачплесиса («Латгальская партия») и Рихарда Эйгима («Наша партия»/ Союз зеленых и крестьян») экс-председателю Лачплесису чаще всего припоминают сказанное об Эйгиме и его соратниках во время предвыборной гонки:

«Подонки должны ответить за клевету!».

В ноябре 2016 года, когда в Даугавпилсе зазвенели первые звоночки предвыборной гонки, Эйгим по местному радио заявил, что Лачплесис сместил его с должности мэра в 2009 году. В ответ действующий мэр назвал оппонента и его соратников подонками и ворами подал в суд за клевету.

Основной троице Элскниньшу, Эйгиму и Лачплесису в соцсетях, разумеется, достается больше всех. Горожане не скупятся как на хвалебные эпитеты, так и на откровенную брань. «Сдайте, пожалуйста, 3 мандата. Когда люди голосовали за «Нашу партию», они, в первую очередь, голосовали против Лачплесиса. Из-за каких-то детских обид вы предаете всех, кто вам поверил, мистер политический труп», - пишет один пользователь в адрес Эйгима. «Позор вам, Рихард Эйгим! Предателей не уважают. Сколько грязи выливали на Лачплесиса, а теперь дружить собрались...» - вторит ему другой. «Четвертый раз на те же грабли», - пишет третий.

Народ, и правда, уже сбился со счета, сколько раз Эйгим был у власти.

«Эйгим и Лачплесис об…ли друг друга, а теперь братаны. Ну да, на пару теперь обворовывать народ будут. Что творится, господа? Два матерых берутся управлять городом. Это просто ужас. Надо что-то предпринимать, нужны повторные выборы. Но этих к власти допускать нельзя», - пишет пользователь.

«…Народ возмущает даже не столько факт предательства Эйгима, а сколько факт слияния двух особей (уже не людей), которые перед выборам друг друга обвиняли в особо циничной гнили. И прям через месяц это сделали. Показали просто воткрытую свою прогнившую сущность – слились», - пишет другой. «Лачплесис – наш мэр! Вы посмотрите, сколько всего хорошего в городе появилось в его время» - восклицает другой.

«Во всех партиях есть порядочные люди. Это правда. Только Элксниньша к ним причислить никак нельзя! Они с Эйгимом были два сапога пара. Только у каждого очень много непорядочности – развелись», - еще одно мнение. «Кто честный? Элксниньш, который с Эйгимом 200 тыс. хотел распилить, который создал 11 новых должностей, привел рижан на питание в школах, остановил все строительные объекты, переписал условия конкурсов под рижан. Да, сделал много, для своего кармана», - пишет противник действующего мэра.

«…Самое главное - появилось ощущение движения в нашем застойном депрессивном городском болоте! Андрей (Элксниньш, -прим.ред.) всколыхнул его. Хотя, как мы видим, скорее осиное гнездо разворошил... (…) Работа думы стала полностью прозрачной. Все горожане теперь знают, что там происходит, какие принимаются решения. Раньше горожане и Дума жили «на разных планетах» - жители не знали, что там вообще происходит. Это многого стоит! Горожане впервые почувствовали себя причастными ко всем делам, задумкам и решениям умы…», - пишет оппонент.

Мощная поддержка в адрес пока действующего мэра раздается из Риги. 28 августа Нил Ушаков опубликовал фото с даугавпилсским мэром с подписью: «Показал ему плакат, который висит у меня в кабинете - «Без битвы нет победы».

И т. д. и т. п. Сотни и тысячи комментариев.

Не последнюю роль и влияние на народные умы, конечно, играют и местные СМИ, поддерживающие тех или иных политиков.