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Депутаты беспокоятся о «полицейском государстве»

LETA
Фото: Ieva Lūka / LETA

Депутаты недовольны ужесточением норм закона о предотвращении конфликта интересов, пишет Latvijas Avīze.

Вчера комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям приостановила поправки к закону, которые в числе прочего предусматривают обязанность указывать в декларациях должностных лиц гражданских супругов и ограничить объем наличных накоплений.

Поправки, разработанные Министерством финансов, предусматривают также, что

должностные лица должны сообщать о крупных сделках в течение месяца, а не только в ежегодной декларации.

Авторы законопроекта считают, что новые нормы повысят доверие общества к должностным лицам, а также позволят более эффективно устранять нарушения и применять ответственность.

Однако, по мнению некоторых организаций, требование указывать в декларации лицо, с которым ведется общее хозяйство, приведет к дополнительным осложнениям, например, для однополых пар.

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