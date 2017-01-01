Спрудс: улучшения отношений с Россией не ожидается до выборов президента РФ

Улучшения отношений с Россией не ожидается до выборов президента РФ, сказал в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» директор Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс.

Разрядки напряженности ожидают все, но для разрядки нет оснований, сказал он. Россия сделала конкретное предложение по улучшению отношений США. Но напряженность сохранится и улучшения отношений не предвидится вплоть до 2018 года, когда в России пройдут президентские выборы.

«Плохая кровь в отношениях России и Запада никуда не денется. Полухолодная война продолжится. Будут сферы, где взаимопонимания не достигнут, будут сферы, где найдут общий язык», - считает Спрудс.

Информационное пространство является главным местом конфронтации между странами, добавил он. И это лучше, чем реальные конфликты.

Как сообщалось, сегодня начнется активная фаза совместных военных учений России и Белоруссии «Запад 2017», которая продлится до 20 сентября, сообщили агентству ЛЕТА в Полиции безопасности. Эти военные учения вызывают серьезную обеспокоенность в странах Восточной Европы.