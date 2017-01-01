НАТО: учения «Запад-2017» похожи на подготовку к большой войне

Совместные масштабные военные учения России и Беларуси «Запад-2017», которые проходят с 14 по 20 сентября, похожи на подготовку к большой войне, заявил в субботу председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

НАТО активизировали свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время маневров избежать «нежелательных потенциально возможных инцидентов», указывает генерал.

Несмотря на утверждения Москвы, что «НАТО не считается врагом» и что «учения не направлены против НАТО», Павел напомнил, что Россия не соблюдала установленные принципы по маневрам. Также Россия утверждает, что в учениях участвуют примерно 12 700 военнослужащих, однако, на самом деле это число насчитывает от 70 до 100 тысяч военных, уверяет генерал.

«В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне», — сказал генерал НАТО в интервью агентству Associated Press.

"Если мы будем смотреть на учения так, как их презентует Россия, волнений быть не должно. Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не так "прозрачны", уверяет Петр Павел.

Напомним, 14 сентября стартовали совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017», вызывающие тревогу у стран НАТО.