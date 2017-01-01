На учения «Запад-2017» в Белоруссию прибыли наблюдатели из семи стран, в том числе Латвии

Приглашенные Белоруссией наблюдатели из соседних стран прибыли на совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017», сообщил в субботу в Минске начальник управления информации, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

«Исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также принципов взаимности, открытости и транспарентности, Белоруссия на добровольной основе пригласила для наблюдения за ходом совместного стратегического учения «Запад-2017» с 16 по 20 сентября представителей от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Швеции, Эстонии, Норвегии. В субботу в Минск прибыли по два представителя от каждого приглашенного государства», - сообщил Макаров журналистам.

Он отметил, что программа работы наблюдателей предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников совместных стратегических учений.

Учения «Запад-2107» проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и трех полигонах в России. Как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, Минск пригласил наблюдать за учениями представителей международных организаций, в также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Белоруссии. Дополнительно были приглашены военные наблюдатели семи расположенных рядом стран. Всего приглашено более 80 человек.