В НАТО обеспокоены непрозрачностью учений «Запад»

Есть основания для беспокойства по поводу военных учений России и Белоруссии «Запад 2017», потому что их можно считать «серьезной подготовкой к большой войне», заявил в субботу председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

Альянс активизировал усилия по возобновлению военных контактов с Россией, чтобы во время учений избежать «нежелательных последствий потенциальных инцидентов», отметил он.

Павел напомнил, что, несмотря на утверждения Москвы о том, что она не считает НАТО врагом и учения не направлены против альянса, Россия не соблюдает принципы прозрачности учений. Так, Россия утверждает, что в учениях принимают участие около 12 700 солдат, тогда как реальное число составляет от 70 000 до 100 000 человек.

«В целом то, что мы видим, - это серьезная подготовка к большой войне», - сказал генерал агентству «Associated Press».

«У нас высокая концентрация вооруженных сил в странах Балтии. У нас высокая концентрация на Черном море, и возможность инцидентов относительно высока - из-за человеческой или технической ошибки», - заявил Павел.

«Мы должны быть уверены в том, что такие непреднамеренные инциденты не перерастут в конфликт», - подчеркнул глава Военного комитета НАТО.

Активная фаза учений «Запад 2017» началась в четверг и продлится до 20 сентября.