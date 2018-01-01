Партия «Для развития Латвии» ищет, с кем пойти на выборы в Сейм

Партия «Для развития Латвии» решила пригласить несколько партий объединиться, чтобы составить общий список на предстоящих осенью 2018 года выборах Сейма, начав переговоры в первую очередь с Латвийским объединением регионов (ЛОР) или входящими в него партиями, сообщил агентству ЛETA председатель «Для развития Латвии» Юрис Пуце.

«Для развития Латвии» планирует обсудить эту возможность также с «Движением За!», партией «Единство», депутатом Эдвардом Смилтенсом, представляемой им общественной организацией и региональными партиями. На практике это будет означать также продолжение каких-то неформально уже начатых обсуждений, пояснил Пуце.

При этом каждая партия будет продолжать существовать отдельно,

отметил он.

На вопрос о возможности сотрудничества с Новой консервативной партией Пуце ответил, что он бы не возражал, но из сказанного представителями этой партии следует, что они не хотят составлять общий список, поэтому было бы неразумно тратить тратить время на переговоры с теми, кто не хочет сотрудничать.

Объединение политических партий является особенно важным в ситуации, когда нынешнее правительство работает слишком медленно и неэффективно, не доводит до конца начатые дела и реформы и имеет признаки нестабильности из-за внутренней ситуации в правящей коалиции, считает Пуце.