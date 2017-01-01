Вейонис погостит у Трампа

Президент Латвии Раймонд Вейонис 18-23 сентября будет находиться с рабочим визитом в США, где примет участие в приеме, устраиваемом президентом США Дональдом Трампом и его супругой, свидетельствует повестка работы главы Латвийского государства.

19 сентября Вейонис примет участие в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в двухсторонней встрече с президентом Венгрии Яношем Адером, в рабочем обеде Генассамблеи ООН и встрече с заместителем главы «Microsoft» Тони Тоунс-Уйтли.

20 сентября Вейонис примет участие в утренней сессии «Bloomberg Global Business Forum», а в 23.00 по латвийскому времени выступит с речью на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Вечером у него предусмотрена встреча с представителями латышской диаспоры в Нью-Йорке.

21 сентября президент Латвии выступит с речью на открытии форума CEPA (The Center for European Policy Analysis) в Вашингтоне и примет участие в церемонии вручения высшей государственной награды Латвии в посольстве Латвии в США. В завершение визита Вейонис примет участие в рабочем ужине, который устраивает посол Латвии в Вашингтоне Андрис Тейкманис.