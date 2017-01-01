Это невозможно? Как нацблок и «Согласие» оказались вместе у руля власти

Национальное объединение и «Согласие» у руля власти. То, что практически невозможно на парламентском уровне - будни самоуправления Огрского края. Что стало общим знаменателем такого сотрудничества?

Разговор о достижениях первых ста дней работы, мэр Огре Эгилс Хелманис сразу и сам заводит разговор о сложившемся пасьянсе краевой власти: «Прошло достаточно времени, чтобы прийти в себя после выборов. Я считаю так: все избранные депутаты должны работать и они такую возможность имеют. Ведь

если местная власть увлечена внутренними склоками, это отнимает силы и время для развития города.

При больших муниципальных делах в Огре оказались практически все 16 депутатов. Комитетами думы руководят представители Национального объединения (НА), «Зелёные крестьяне», «Согласие» и Объединение жителей. Исполнительный директор - из партии «Огрскому краю». Глава канцелярии и главный специалист по закупкам – из Огрской партии. Сам мэр – представитель Национального объединения.

При всей разношёрстности думы, политических склок в Огре не возникает.

А спорят конструктивно – о своём, о местном: «Звучит банально: у всех нас одна главная задача – работать на благо избирателя. Но это действительно так. Посмотрите - общими усилиями начато много хороших дел. Так что – всё к лучшему» - считает Хелманис. - А как насчёт идеологии? – спрашиваю мэра. –

«Идеология одна – латышская Латвия, один государственный язык.

Ну, и ещё, конечно, – поднимать уровень жизни Огрского края. Такова ещё одна наша основа. И над этим мы работаем».

Не видит противоречий в муниципальном сотрудничестве партий с разной идеологией и глава комитета по народному хозяйству Юрис Лайзанс. Он представляет в Огрской думе объединение «Согласие»: «Для нас это не новая модель. Три года в предыдущем созыве мы проработали в союзе со всеми представленными партиями. Работу в думе я рассматриваю не со стороны политической идеологии, а со стороны – могу ли я принести пользу людям, которые хотят жить в человеческих условиях, работать, ходить спокойно по магазинам и открывать кошелёк.

А идеология ещё в Библии была прописана: любить ближнего, помогать, не воровать».

В рабочий полдень даже на главном променаде города, ведущем прямиком к парадному входу Думы, немноголюдно. Спешащий на обеденный перерыв мужчина не хочет говорить при включённом диктофоне. Но вдруг останавливается и говорит вслед: «А, знаете, с властью у нас всё «Всё тип-топ». Это как с телевизором: если он работает, то ты думаешь лишь о фильме, который идёт на экране, а вот если что-то сломалось – то все мысли только о телевизоре. Так и с думой». Не испугавшиеся микрофона горожане тоже удивляют единодушием: «Не жалуемся».

«Дума работает – вместо заплаток появился асфальт, пешеходные дорожки выложены брусчаткой».

«Мне всё равно, кто сидит в Думе – правые или левые. Главное, что всё идёт на благо города».

Но ровно сто дней назад эти же люди участвовали в политическом голосовании. На это обращает внимание редактор местного еженедельника «Неделя Огре» Наталия Кетнере: «Электорат абсолютно не меняется последние три созыва. Лидеры практически не меняются. Люди голосуют за список. Даже состав команды кандидатов в депутаты не особо влияет на количество голосов».

Контуры огрской власти не удивляют политолога Юриса Розенвалдса: «Самоуправления – это хозяйственные вопросы. И это не та ситуация, когда представители разных политических партий не могут друг с другом работать. И Огре, где «Согласие» сидит за одним столом с националистами – капля, которая может точить со временем камень [латвийской политики]».

Впрочем, мэр Огре в такую политическую идиллию на уровне Сейма и правительства не верит: «Самоуправление и государство – два совершенно разных уровня. Это – во-первых. Во-вторых, надо иметь ввиду способность или неспособность договориться о принципиальных вещах. Одно дело, если здесь, в думе, мы можем договориться – будем асфальтировать ту или вот эту улицу.

Но совсем другое – вопрос о двуязычии или чём-то подобном… Это – табу!»

К слову, удивительные для большой латвийской политики комбинации можно разглядеть не только в Огре. Например, в Юрмале и Гаркалне на местном Олимпе власти оказались «зелёные» и «Согласие». Юрис Розенвалдс считает, что это уже может быть тестом на реакцию избирателей за год до парламентских выборов.