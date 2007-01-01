Вашкевич: Политическая деятельность Стрике и Юрашса угрожает интересам Латвии

Бывший высокопоставленный работник Службы госдоходов и руководитель Уголовного управления таможни Владимир Вашкевич, который на данный момент проживает в Австрии, в письме президенту Латвии утверждает, что политическая деятельность бывшего заместителя руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юты Стрике и бывшего начальника отдела оперативных разработок KNAB Юриса Юрашса угрожает интересам Латвийского государства.

"Работая на высоких государственных постах — руководителя Уголовного управления таможни и заместителя директора Службы госдоходов, я добивался внедрения в работу латвийской таможни и финансовой полиции передовых методов по борьбе с контрабандой и отмыванием денег. Таких, в частности, как метод аналитической разведки (IntelligenceMethod).

Но это не входило в планы политиков, впоследствии объединившихся в партию «Единство»", - пишет он в своём открытом письме президенту Латвийской Республики Раймонду Вейонису.

В настоящий момент Вашкевич находится в Австрии, поскольку эта страна предоставила ему убежище.

«Я бы хотел вернуться в Латвию, которая является моей Родиной. Меня не пугает суд, на который не оказывается давление. Я уверен, что сфальсифицированное обвинение против меня рассыпется, как карточный домик. Но быть убитым на улице или в тюрьме, подвергнуть смертельной опасности жизнь своих близких — я не готов. Я не трус, но и не камикадзе. Я офицер», - пишет он.

В своём письме экс-работник СГД и Уголовного управления таможни напоминает о том, как 21 мая 2007 года была подорвана его машина.

"Я чудом уцелел, хотя полученные тогда травмы аукаются до сих пор (в этом году в Австрии мне сделали очередную операцию на ноге). За покушение были осуждены двое граждан Литвы и заказчик из Латвии. Скажу честно, я сам тогда считал, что осудили виновных, что приговор справедливый.

Но потом, знакомясь с новой информацией, сопоставляя и анализируя факты, я пришел к выводу, что попытку убийства совершили другие люди. Следствие намеренно было направлено по ложному следу. И заказчики покушения по-прежнему сохраняют влияние и власть в Латвии", - делится своими соображениями он.

В качестве «заказчиков» Вашкевич упоминает Юриса Юрашса, Айгарса Спаранса, Юту Стрике, Эдгара Гулбиса.

Напомним, в 2011 году Вашкевич был арестован и смещен с должности. Он был обвинен в намерении дать взятку своему подчиненному с целью заручиться согласием на проведение структурных реформ внутри ведомства.

Сейчас Владимир Вашкевич находится в Австрии, куда он уехал после того, как был освобожден под залог в 85 372 евро.

Ранее Латвия запросила его экстрадиции, но Австрия отказала в выполнении европейского ордера на арест.

Как сообщалось ранее, рассмотрение уголовного дела по обвинению Вашкевича в коррупции запланировано на 4 октября. Уголовный процесс по данному делу был приостановлен 7 января 2015 года, однако прокурор Арвис Мигланс попросил назначить судебное заседание для того, чтобы привлечь Вашкевичка к ответственности.