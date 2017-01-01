Большинство депутатов «Единства» не поддерживает Вейониса в вопросе неграждан

Большинство депутатов парламентской фракции партии «Единство» не поддержит инициативу президента Латвии Раймонда Вейониса о прекращении предоставления статуса негражданина родившимся в Латвии детям, а четыре депутата фракции, представляющие сейчас «Движение «За!«», проголосуют за передачу этого законопроекта на рассмотрение в комиссиях

Председатель фракции «Единства» Солвита Аболтиня сообщила, что двое из 22 депутатов фракции не будут участвовать в завтрашнем заседании Сейма, 16 проголосуют «против» или воздержатся, а «четверка» депутатов (Лолита Чигане, Андрей Юдин, Алексей Лоскутов и Инт Далдерис) поддержит инициативу президента.

Как сообщалось, в четверг Сейм рассмотрит, передавать ли на рассмотрение в комиссиях инициативу президента Латвии Раймонда Вейониса о прекращении предоставления родившимся в Латвии детям статуса негражданина.

12 сентября Вейонис подал в Сейм законопроект «О прекращении предоставления детям статуса неграждан».

В аннотации говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Изменения будут относиться примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-TБ/ДННЛ) заявило, что не поддержит предложение президента о прекращении присваивания статуса негражданина детям.