Политолог: сегодняшнее голосование в Сейме - удар по авторитету Вейониса

Сегодняшнее голосование в Сейме, который не передал на рассмотрение комиссиям поданный президентом Раймондом Вейонисом законопроект о прекращении предоставления статуса негражданина детям, - это удар по авторитету Вейониса, считает политолог Филипп Раевский.

Он добавил, что в этом голосовании нет выигравших - проиграли и коалиция, и оппозиция, а больше всех - Вейонис, который как опытный политик должен был понимать, что этот вопрос нельзя продвигать через Сейм.

Сомнительно, что президент был заинтересован только в том, чтобы поднять вопрос и начать о нем прения, а затем разрешить ему «уйти в никуда».

Для законопроектов такого типа нужен референдум, но нет уверенности, что у президента хватит мужества его инициировать, сказал Раевский.