В Риге состоится саммит мэров столиц ЕС

Сегодня в Риге состоится саммит мэров столиц стран ЕС, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Эта встреча - возможность обменяться мнениями по местным и международным проблемам. Мэры обсудят такие вопросы, как политика сплочения, кризис беженцев и выход Великобритании из ЕС.

Свое участие в саммите подтвердили представители Амстердама, Афин, Брюсселя, Копенгагена, Дублина, Хельсинки, Любляны, Лондона, Мадрида, Никосии, Парижа, Рима, Софии, Стокгольма, Таллина, Валлеты, Вены, Вильнюса, Варшавы и Загреба.

Встреча мэров впервые проходит в Восточной Европе.