После трехмесячных споров был избран мэр Мерсрагса

После трехмесячных споров мэром Мерсрагса был избран Роберт Силиньш, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Латвийское телевидение.
Этим летом после муниципальных выборов завершился шестилетний срок руководства краем Лауриса Карлсонса, однако его последователь - новоизбранный председатель думы Янис Будрейка - проработал всего пару дней, ушел на больничный, а в конце августа вообще сложил мандат.
Согласно информации LTV, на этой неделе мэром Мерсрагской краевой думы был избран Силиньш, однако то, что депутаты разделились на два лагеря, можно было почувствовать и на последнем внеочередном засчедании думы. По нескольким вопросам голосование было одинаковым - пять голосов за и четыре против, в результате чего партия Карлсонса оказалась в оппозиции.
Несмотря на то, что новый мэр края был избран, депутаты на заседании не сумели договориться о разрешении совмещать Силиньшу должность мэра с должностями в правлении Фондуа природного парка озера Энгуре и Мерсрагского порта. Сам мэр считает, что со временем этот вопрос решится.