После трехмесячных споров был избран мэр Мерсрагса

Этим летом после муниципальных выборов завершился шестилетний срок руководства краем Лауриса Карлсонса, однако его последователь - новоизбранный председатель думы Янис Будрейка - проработал всего пару дней, ушел на больничный, а в конце августа вообще сложил мандат.

Согласно информации LTV, на этой неделе мэром Мерсрагской краевой думы был избран Силиньш, однако то, что депутаты разделились на два лагеря, можно было почувствовать и на последнем внеочередном засчедании думы. По нескольким вопросам голосование было одинаковым - пять голосов за и четыре против, в результате чего партия Карлсонса оказалась в оппозиции.

Несмотря на то, что новый мэр края был избран, депутаты на заседании не сумели договориться о разрешении совмещать Силиньшу должность мэра с должностями в правлении Фондуа природного парка озера Энгуре и Мерсрагского порта. Сам мэр считает, что со временем этот вопрос решится.