Несмотря на недостатки, но принимая во внимание волеизъявление большинства депутатов Сейма, президент Раймонд Вейонис провозгласит закон о правах миноритарных акционеров, возвращенный на повторное рассмотрение в парламент, сообщил агентству ЛЕТА советник президента по связям с прессой Янис Сикснис.

Несмотря на возражения президента государства, Юридического бюро Сейма, Министерства юстиции, Министерства финансов и Комиссии рынка финансов и капитала депутаты Сейма не рассмотрели по существу спорные нормы закона, касающиеся механизмов дополнительной защиты миноритарных акционеров, указал Сикснис.

В ходе повторного рассмотрения депутаты Сейма лишь уточнили сроки, в которые миноритарные акционеры могут требовать обязательного выкупа акций в случае, если предложение об обязательном выкупе акций не делается, сократив его вдвое.

Сикснис подчеркнул, что механизм дополнительной защиты миноритарных акционеров, поддержанный депутатами Сейма, нарушает баланс между защитой интересов миноритарных и мажоритарных акционеров.

Нормы закона осложнят ситуацию на рынке акций,

когда миноритарный акционер сможет требовать выкупить принадлежащие ему акции спустя полтора года после того, как будут констатированы злонамеренные действия мажоритарных акционеров.

Это также осложнит определение справедливой стоимости акций. В случае применения законы существует риск, что споры между миноритарными и мажоритарными акционерами могут вылиться в иски с требование взыскать конкретные суммы убытков с государства.

Сикснис также отметил, что принятый 21 сентября Сеймом закон о рынке финансовых инструментов канцелярия президента пока не получала.