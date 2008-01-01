«Динамика отношений между Западом и Россией зависит от Путина»

В данный момент дальнейшая динамика отношений между Россией и Западом зависит от того, какой путь выберет президент России Владимир Путин, сказал агентству ЛЕТА посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Причина, почему отношения между Западом и Россией достигли одной из низших точек - действия России в Крыму и на Украине. Однако важно понять, что принудить государство к чему-либо крайне сложно, и ни одна международная организация не может принудить Россию изменить ее политику.

По словам Риекстиньша, Запад должен стараться убедить Россию в том, что в ее долгосрочных интересах - прагматичный, рациональный диалог и сотрудничество с Западом. Попытка формировать это сотрудничество на фундаментальных ценностях - вот правильный путь, считает дипломат.

«Запад несколько раз демонстрировал свою готовность идти в этом направлении, и сейчас мяч на стороне России. В настоящий момент сотрудничество ограничено, и режимы санкций определены. Мне сложно представить, что санкции против России будут пересмотрены, если не будет прогресса по минским соглашениям», - сказал Риекстиньш.

Он считает ошибкой позицию Запада в 2008 году во время войны в Грузии. Тогда Запад думал, что России как правопреемнице СССР трудно психологически преодолеть распад СССР, и войну следует воспринимать как побочный эффект.

Как оказалось, эта оценка Запада была неверной, и, вероятно, в тот момент Запад был не готов говорить с Россией открыто. Ситуация на Украине стала подтверждением, что Россия выбрала путь, неприемлемый для Запада.