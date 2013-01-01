Путин встретился с новым послом Латвии: что дальше?

Президент России Владимир Путин на церемонии аккредитации иностранных послов выразил новому послу Латвии в России Марису Риекстиньшу готовность развивать добрососедские отношения с Латвией на основе интересов обеих сторон.

Сегодня в Кремле прошла церемония аккредитации иностранных послов, во время которой верительные грамоты президенту России вручил также Риекстиньш. Риекстиньш в свою очередь заверил российского президента в открытости Латвии к двухстороннему диалогу.

Напомним, что нредавно Марис Риекстиньшь заявлял следующее: «у НАТО существует методология оценки инвестиций в оборону, и вклад Латвии также будет оцениваться».

Кроме того, Риекстиньш, считает, что инвестиции в безопасность, в том числе внутреннюю, - в интересах самой Латвии, а не только требование НАТО. «Латвия обязалась сама повышать свой оборонный потенциал», - отметил бывший посол Латвии в НАТО

По оценке Риекстиньша, отношения Латвии и России непростые, но найти точки соприкосновения возможно — это, например, межправительственные переговоры, демаркация границы, экономические отношения, культурные контакты и тому подобное.

Риекстиньш отметил, что ему было бы трудно определить какой-то один самый большой вызов в должности посла, но совершенно ясно, что фону отношений между двумя странами

существенно вредят действия России в Крыму и на востоке Украины.

Запад действительно пытается сотрудничать с Россией, другой вопрос, что Россия не всегда это оценивает, считает посол.

«Испортить отношения не трудно, труднее конструктивно их налаживать», — отметил Риекстиньш.

Как сообщалось, Риекстиньш сменил в должности посла России в Москве Астру Курме, занимавшую ее с 2013 года.