Мурниеце всем послам: мы сообща проводим политику. Доказательство - силы НАТО в Латвии

Председатель Сейма Инара Мурниеце, встретившись сегодня с руководителями латвийских дипломатических представительств за рубежом, подчеркнула, что сообща удается проводить согласованную внешнюю политику.

Нам всем сообща удается проводить согласованную внешнюю политику. Результаты этой работы очевидны обществу, и сейчас их наглядно доказывает присутствие в Латвии военнослужащих НАТО", - сказала она. Безопасность государства и поддержка экономики являются приоритетами этой общей работы, подчеркнула Мурниеце.

Она отметила также важную роль послов в разъяснении за границей происходящего в Латвии.

Следующий год будет особым для латвийской внешней политики в контексте столетия Латвийского государства, подчеркнула спикер Сейма. Она призвала послов активно участвовать в организации посвященных этому событию торжеств.

Во встрече с латвийскими послами участвовали также члены президиума Сейма, председатели парламентских комиссий, руководители фракций, депутаты групп по сотрудничеству с парламентами зарубежных стран.