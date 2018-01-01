Латвия станет главной в «Группе ядерных поставщиков»

МИД получил официальное уведомление о том, что Латвия выбрана следующим председателем Группы ядерных поставщиков (ГЯП). Председательство Латвии начнется с недели пленарной сессии ГЯП в Риге в июне 2018 года и продлится до июня 2019 года.

Председательство Латвии в ГЯП будет способствовать не только ее международной узнаваемости в вопросах международной политики безопасности и вкладу в контроль за экспортом товаров стратегического значения,

но и узнаваемости латвийских производителей и экспортеров ядерных материалов и технологий, отмечает МИД.

Для утверждения кандидатуры страны-председателя ГЯП необходимо согласие всех 48 стран-участниц.

В созданную в 1975 году ГЯП входят 48 государств. Цель ГЯП - ограничить риск распространения ядерного вооружения путем установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий. Руководящие принципы ядерного экспорта были приняты в 1978 году.