Вейонис: ситуация в Каталонии не перекликается с исторической ситуацией в Латвии

Ситуация в Каталонии не перекликается с исторической ситуацией в Латвии, потому что образование независимого Латвийского государства и то, что происходит в Каталонии - это две разных ситуации, заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Латвии Раймонд Вейонис.

То, что происходит в Каталонии, - внутренний вопрос Испании, который должен решаться в соответствии с испанскими законами и конституцией. В то же время Латвия выражает сожаление в связи с насилием против жителей Каталонии.

«Применять насилие, на мой взгляд, неправильно, это достойно сожаления.

Важно возобновить диалог между Каталонией и Мадридом», - сказал президент, добавив, что страны ЕС будут следить за тем, как Испания решит эту проблему, являясь государством-членом ЕС.

Как заявил лидер Каталонии Карлес Пучдемон, после состоявшегося в воскресенье референдума регион провозгласит свою независимость от Испании в одностороннем порядке в течение ближайших дней.