Риекстиньш: Мы даем людям возможность стать гражданами, но не делаем это так, как в СССР

Латвия выполняет предусмотренные международными договорами и конвенциями обязательства по отношению к проживающим в стране российским соотечественникам, сказал в интервью агентству ЛЕТА посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

По его словам, хотя Россия постоянно высказывает в адрес Латвии и Эстонии упреки в связи с отношением этих государств к российским соотечественникам, в том числе на различных международных форумах, Латвия свои обязательства выполняет.

«Что касается языка, то тут Россия должна понимать, что латышский язык - это язык небольшого народа, и нужны специальные меры для его сохранения. России, возможно, это сложно понять - это большая нация, а русский язык не ощущает такой угрозы. Меры, которые предпринимаются в Латвии, направлены на то, чтобы сберечь латышский язык в этом огромном языковом «котле«», - сказал Риекстиньш.

По его словам, Латвия выбрала путь, когда государство предлагает интегрироваться, но не заставляет человека делать то, чего он не хочет.

«Мы даем людям возможность стать гражданами, но не делаем это так, как в свое время СССР делал по отношению к латышам. У каждого человека в Латвии есть возможность выбирать, как он будет строить свои отношения с государством - становиться гражданином или нет, в какую школу отдаст детей. Возможности учиться на своем родном языке в Латвии тоже существуют, и не только в русских школах», - заявил посол.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин на церемонии аккредитации Риекстиньша выразил готовность развивать добрососедские отношения с Латвией на основе интересов обеих сторон. Также президент России выразил надежду на то, что одной из тем межгосударственного диалога будут вопросы проживающих в Латвии российских соотечественников.