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Ашераденс уходит с должности министра экономики

LETA 1
Арвилс Ашераденс | Фото: Edijs Pālens / LETA

Министр экономики, вице-премьер Арвил Ашераденс решил уйти с должности министра и принять мандат депутата Сейма, чтобы руководить фракцией «Единства».

Ашераденс сегодня предложил членам партии свою кандидатуру на эту должность, и она была поддержана. Формально вопрос будет решен в ближайшие недели, в течение которых «Единство» предложит нового кандидата в министры.

Вопрос о руководителе фракции «Единства» в Сейме актуален в связи с тем, что в настоящее время ее возглавляет Солвита Аболтиня, которая вскоре планирует сложить мандат и вернуться на дипломатическую службу.

После возвращения Ашераденса в Сейм место депутата придется оставить Астриде Харью.

В августе на съезде «Единства» Ашераденс был избран также председателем партии вместо прежнего лидера Андриса Пиебалгса.

Партия "Единство" Солвита Аболтиня
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