У «Единства» три кандидата на должность министра экономики

У партии «Единство» три кандидата на должность министра экономики вместо Арвила Ашераденса, ушедшего вчера в отставку.

Сегодня утром Ашераденс сказал Латвийскому радио, что вчера правление «Единства» обсудило кандидатуры, и сложилось представление о трех потенциальных кандидатах.

«Единство» ни в коем случае не отказывается от должности министра экономики, и, насколько это в моих силах, я поддержу кандидата. Окончательное решение, кого из троих мы выдвинем, будет принято в понедельник. Сразу могу сказать, что все три претендента - из нашей партии», - сказал Ашераденс.

Вчера он принял решение оставить пост министра экономики и принять мандат депутата Сейма, чтобы руководить фракцией «Единства».