Политики перед выборами 2018 года призывают объединить «современно мыслящие силы»

Представители партии «Для развития Латвии», «Единства», Латвийского объединения регионов (ЛОР) и Видземской партии призывают покончить с раздробленностью политических сил и объединить современно мыслящих политиков и партии по всей Латвии, сообщил агентству ЛЕТА представитель «Для развития Латвии» Артур Том Плешс.

С таким призывом обратились Мартиньш Бондарс (ЛОР/«Для развития Латвии»), Артис Пабрикс («Единство»), Вент Арманд Крауклис (Видземская партия) и Юрис Пуце («Для развития Латвии»).

Они считают, что

перед парламентскими выборами 2018 года современно думающим, решительным политикам и партиям надо объединитьс

я.

Пабрикс считает, что в Латвии слишком много политических партий, хотя для динамичного развития хватило бы нескольких.

По мнению Пуце, решительные и энергичные действия необходимы более, чем когда-либо раньше, так как нынешняя власть нерешительна, медленно принимает решения и чрезмерно бюрократична. Пабрикс считает, что именно эта нерешительность тормозит реформы в медицине, налоговой и региональной политике.

Призыв к объединению поддержали также депутаты Сейма Янис Рукс (ЛОР), Анрийс Матисс и Ромуалд Ражукс («Единство»), депутаты Рижской думы Анете Екабсоне-Жогога, Андрей Жагарс, Ивета Ратиника и др.