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Матисс вышел из «Единства», но продолжит работать в ее парламентской фракции

LETA
Фото: Ieva Lūka / LETA

Депутат Сейма Анрийс Матисс решил выйти из партии «Единство», так как недоволен решением Арвила Ашераденса уйти в отставку с должности министра экономики и возглавить парламентскую фракцию «Единства».

Тем не менее, как Матисс сообщил агентству ЛЕТА, он продолжит работать во фракции «Единства».

После последнего съезда партии на новое правление «Единства» возлагалось много надежд, но оно их не оправдало, пояснил он.

Матисс считает также, что Ашераденсу не следовало покидать должность министра экономики, особенно в то время, когда в возглавляемой им отрасли осталось так много незаконченных дел.

Анрийс Матисс Партия "Единство"
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