На пост министра экономики в «Единстве» обсуждаются три кандидатуры

Мнения представителей различных течений в «Единстве» о возможных кандидатах на должность министра экономики вместо Арвила Ашераденса различаются.

В качестве потенциальных кандидатов упоминаются депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и парламентский секретарь Минблага Карина Плока, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Кирсис отказался комментировать, предложено ли ему занять этот пост, поскольку на заседании фракции «Единства» принято решение о том, что публично говорить по этому вопросу будет только председатель партии Ашераденс.

Плока агентству ЛЕТА сообщила, что занять должность министра экономики ей никто не предлагал, а комментариев Калнини-Лукашевицы получить не удалось.

Ашераденс решил уйти с должности министра и принять мандат депутата Сейма, чтобы руководить фракцией «Единства». Вчера он предложил членам партии свою кандидатуру на эту должность, и она была поддержана. Формально вопрос будет решен в ближайшие недели, в течение которых «Единство» предложит нового кандидата в министры.

Вопрос о руководителе фракции «Единства» в Сейме актуален в связи с тем, что в настоящее время ее возглавляет Солвита Аболтиня, которая вскоре планирует сложить мандат и вернуться на дипломатическую службу.