LTV: Аболтиня уйдет из Сейма уже в этом году

Председатель парламентской фракции «Единства» Солвита Аболтиня планирует сложить мандат депутата Сейма в этом году по окончанию осенней сессии парламента, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения.

Ранее Аболтиня уже заявляла, что планирует сложить мандат до конца работы Сейма 12 созыва, чтобы вернуться на дипломатическую службу.

По словам главы МИДа Эдгара Ринкевича, Аболтине придется сложить мандат, чтобы начать конкретные процедуры по отношению к работе в министерстве.

Он пояснил, что после того, как депутат сложит мандат, будет завершена процедура по ее возвращению на дипломатическую службу. Министр подтвердил, что у них с Аболтиней был разговор о том, что сначала какое-то время она будет работать в центральном аппарате, а конкретная должность и конкретные обязанности будут связаны со спецификой работы министерства, которая весьма обширна.