LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

LTV: Аболтиня уйдет из Сейма уже в этом году

Русский TVNET
Солвита Аболтиня | Фото: Evija Trifanova / LETA

Председатель парламентской фракции «Единства» Солвита Аболтиня планирует сложить мандат депутата Сейма в этом году по окончанию осенней сессии парламента, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения.

Ранее Аболтиня уже заявляла, что планирует сложить мандат до конца работы Сейма 12 созыва, чтобы вернуться на дипломатическую службу.

По словам главы МИДа Эдгара Ринкевича, Аболтине придется сложить мандат, чтобы начать конкретные процедуры по отношению к работе в министерстве.

Он пояснил, что после того, как депутат сложит мандат, будет завершена процедура по ее возвращению на дипломатическую службу. Министр подтвердил, что у них с Аболтиней был разговор о том, что сначала какое-то время она будет работать в центральном аппарате, а конкретная должность и конкретные обязанности будут связаны со спецификой работы министерства, которая весьма обширна.

Солвита Аболтиня
0 Комментарии