«Единство» решило пока не выдвигать кандидата в министры экономики

Правление партии «Единство» решило пока не выдвигать нового кандидата на должность министра экономики. Об этом после заседания правления сообщил лидер партии, нынешний министр экономики Арвил Ашераденс, который решил уйти с этой должности.

Сейм может рассмотреть вопрос о кандидате на должность главы Минэкономики 16 ноября, и «Единство» выдвинет его ближе к этой дате, сообщил Ашераденс. Перед его выдвижением партия намерена обсудить этот вопрос в правлении и парламентской фракции.

Ранее премьер-министр Марис Кучинскис сообщил, что с Ашераденсом достигнута договоренность о том, что он уйдет в отставку после принятия бюджета 2018 года в Сейме, то есть в конце ноября.

В первом чтении Сейм планирует рассмотреть законопроект о госбюджете и пакет сопровождающих его законопроектов 25-26 октября, во втором - 22-23 ноября.

Ашераденс решил покинуть должность министра экономики и принять мандат депутата Сейма, чтобы возглавить фракцию «Единства».

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, потенциальными кандидатами на должность министра экономики являются депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и парламентский секретарь Минблага Карина Плока.