В Перу полиция обнаружила трубы с 1,3 тоннами кокаина

В Перу полиция задержала груз кокаина весом 1,3 тонны. В связи с этим арестованы 17 человек, подозреваемых в транспортировке наркотиков, передает Euronews.

Как сообщили власти, во главе группировки стоял гражданин Мексики, а финансировались поставки бразильцем.

Груз был задержан в порту Кальяо, неподалеку от столицы страны Лимы. Кокаин был упакован в несколько контейнеров, по форме имитирующих пластиковые трубы сантехнического назначения.

«Наркотические» трубы были рассыпаны среди сотни обычных. Запрещенный товар был, однако, обнаружен благодаря специально обученным на поиск наркотиков собакам.

По данным МВД, произведен кокаин был в перуанской долине Апуримак, часть территории которой находится под контролем повстанческой левацкой группировки Sendero Luminoso, что в переводе означает Светлый путь.

Напомним, полиция Канады изъяла рекордную партию кокаина весом 1062 кг и стоимостью 250 млн долларов.