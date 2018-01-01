Brexit и «четкая» позиция латвийского премьера: Мы - как все!

Четкая позиция Латвии состоит в том, что в дискуссиях о будущем ЕС должны участвовать все страны, и следует избегать форматов, которые могут разобщить членов ЕС, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

В бюро премьера агентству ЛЕТА сообщили, что Кучинскис сегодня в Брюсселе принял участие в заседании Совета ЕС, на котором обсуждалось будущее Евросоюза и вопросы, связанные с «Brexit».

Главы государств и правительств договорились о «дорожной карте» на последующие два года. Новый бюджет ЕС, который вступит в силу с 2020 года, участники встречи договорились обсудить уже в феврале 2018 года.

Относительно выхода Великобритании из ЕС главы государств и правительств заявили, что прогресс достигнут, но он недостаточен для перехода на следующую фазу - переговоры о будущих отношениях ЕС и Великобритании.