Смилтенс: после выборов из Сейма уйдет только одна партия

В расстановке партий Смилтенс больших изменений не прогнозирует - в парламент пройдут «Согласие», нынешние коалиционные партии, а двумя новыми центрами притяжения станут Латвийское объединение регионов (ЛОР) и Новая консервативная партия (НКП). Смилтенс считает, что из Сейма уйдет партия Ингуны Судрабы «No sirds Latvijai».

Смилтенс видит в ЛОР большой потенциал и рассматривает его как центр притяжения для других политических сил.

Сам он сейчас руководит близкой к ЛОР организации «Общество за центристскую политику», цель которого состоит в том, чтобы ввести в политику новых людей и добиться смены поколений.