«Единство» решит вопрос о министре экономики через две недели

«Единство» планирует через две недели решить вопрос о кандидате на должность министра экономики, и пока представители партии не комментируют возможные кандидатуры.

В неофициальных разговорах кандидатом был назван депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, который встретился на этой неделе с премьер-министром Марисом Кучинскисом, но итоги встречи не комментирует.

Кучинскис сказал агентству ЛЕТА, что ожидает решения «Единства».

По мнению части политиков, встреча не означает, что на должность министра экономики будет выдвинут именно Кирсис. Упомянут еще один потенциальный кандидат - парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица. Однако, по неофициальной информации, Кучинскис ее кандидатуру уже отклонил.

Как сообщалось, нынешний министр экономики, лидер «Единства» Арвил Ашераденс уйдет с должности после принятия бюджета.