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Конгресс партии Судрабы завершился за закрытыми дверями

LETA
Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Вторая часть сегодняшнего съезда партии «No sirds Latvijai» (NSL) проходила за закрытыми дверями.

В первой, открытой, части съезда к делегатам обратились лидеры партии, отчитались ревизионная комиссия и комиссия по этике, прошли дебаты.

После перерыва съезд продолжил свою работу без присутствия журналистов.

За закрытыми дверями делегаты съезда обсуждали его резолюции и предложения по их выполнению.

После дискуссий была утверждена резолюция партии, предусматривающая конкретные задачи в налоговой сфере, в области образования и развития предпринимательства. В резолюции NSL подчеркивается - важно добиться, чтобы латвийское образование вошло в число трех самых признанных в Европе, государство поддерживало ученых и таким образом стало лидером по стартапам в Европе. Именно для этого необходима честная и справедливая налоговая политика, которая служит интересам народного хозяйства, а не для выполнения бюджета и удовлетворения желаний чиновников, подчеркивает NSL.

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