Конгресс партии Судрабы завершился за закрытыми дверями

В первой, открытой, части съезда к делегатам обратились лидеры партии, отчитались ревизионная комиссия и комиссия по этике, прошли дебаты.

После перерыва съезд продолжил свою работу без присутствия журналистов.

За закрытыми дверями делегаты съезда обсуждали его резолюции и предложения по их выполнению.

После дискуссий была утверждена резолюция партии, предусматривающая конкретные задачи в налоговой сфере, в области образования и развития предпринимательства. В резолюции NSL подчеркивается - важно добиться, чтобы латвийское образование вошло в число трех самых признанных в Европе, государство поддерживало ученых и таким образом стало лидером по стартапам в Европе. Именно для этого необходима честная и справедливая налоговая политика, которая служит интересам народного хозяйства, а не для выполнения бюджета и удовлетворения желаний чиновников, подчеркивает NSL.