Ушаков прокомментировал намерение ЧСР не участвовать в выборах в Сейм вместе с «Согласием»

«Согласие» хотело бы более широкого представительства партии «Честь служить Риге» (ЧСР) в парламенте, чтобы общими силами отстаивать интересы Риги на всех уровнях, заявил лидер «Согласия» Нил Ушаков.

Комментируя намерение возглавляемой вице-мэром Андрисом Америксом ЧСР не участвовать в выборах в Сейм вместе с «Согласием» и идти отдельным списком, Ушаков заявил, что ЧСР и «Согласие» являются партнерами и друзьями в Риге. «Все мы заинтересованы, чтобы у них было более широкое представительство в Сейме», - добавил мэр.

Америкс ранее заявил, что ЧСР будет искать партнеров на парламентких выборах среди региональных партий. Очень сомнительно, что партия будет участвовать в выборах в Сейм самостоятельно.