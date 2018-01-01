Америкс: ЧСР не ставит цели пройти в Сейм любой ценой

Партия «Честь служить Риге» (ЧСР) сегодня на съезде уполномочила правление на переговоры с региональными партиями о возможностях сотрудничества.

Руководитель ЧСР, вице-мэр Риги Андрис Америкс сказал журналистам, что цель партии не состоит в том, чтобы пройти в Сейм любой ценой, но не исключена возможность сотрудничества с другими городскими, краевыми партиями для совместного старта на выборах 2018 года. ЧСР готова выслушать предложения в этой связи.

Америкс подчеркнул, что партия не намерена стартовать отдельным списком. Решение не участвовать в выборах совместно с «Согласием» он объяснил тем, что у этой партии другие партнеры в Европе.

Америкс добавил, что сам в парламентских выборах участвовать н будет, поскольку свое доверие ему выразили рижане на муниципальных выборах.