«Единство» не определилось с кандидатурой министра экономики

В партии «Единство» пока нет единого мнения о кандидатуре министра экономики, хотя в понедельник, 6 ноября, партия планирует решить этот вопрос.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, первоначально потенциальными кандидатами на должность министра экономики являлись депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и парламентский секретарь Минблага Карина Плока.

Кирсис встречался с премьер-министром Марисом Кучинскисом, и отдельные политики неофициально допускают, что глава «Единства» Арвил Ашераденс выдвинет на должность именно его.

При этом депутаты парламентской фракции «Единства» Анрийс Матисс, Дзинтарс Закис и Алдис Адамович, не являющиеся членами партии, официально просили руководство партии рассмотреть кандидатуру бывшего мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса.

Лачплесис выразил готовность стать кандидатом, но большинство правления «Единства» вряд ли поддержит его.

Упоминались также кандидатуры парламентского секретаря МВД Эвики Силини, парламентского секретаря Минэкономики Яниса Упениекса, министра внутренних дел Рихарда Козловскиса.