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Чем занимается новый отдел KNAB?

LETA 1
Логотип KNAB | Фото: Edijs Pālens / LETA

В недавно созданном отделе стратегического анализа и планирования политики Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) работают девять человек, а главой отдела назначена Анна Алешина, сообщили в бюро.

Отдел создан путем объединения прежних отделов планирования политики и анализа информации.

Отдел находится в прямом подчинении начальника KNAB.

Новый отдел будет заниматься усовершенствованием нормативной базы для борьбы с коррупцией, развитием методики предотвращения и борьбы с коррупцией в государственных учреждениях, координированием отношений бюро с общественностью и анализом опыта Латвии и других стран в борьбе с коррупцией.

KNAB
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