За что Аболтиню исключили из «Единства»

Бывшая лидер партии «Единство» и руководитель парламентской фракции Солвита Аболтиня исключена из партии за комментарии и поведение в то время, когда «Единство» обсуждало возможность смены министра экономики.

Как сообщил после заседания правления «Единства» председатель партии Арвил Ашераденс, процесс выдвижения кандидата в министры был подорван внутренними процессами. Аболтиня действовала вопреки решению правления, игнорировала его и публично комментировала кандидатов. Также она призывала отдельных людей претендовать на этот пост и противопоставляла работу фракции и правления.

Ашераденс подчеркнул, что для него как руководителя партии

подобные интриги неприемлемы, поэтому он предложил исключить Аболтиню из партии.

Это предложение поддержали восемь членов правления, двое воздержались.

Aшераденс решил остаться на должности министра экономики, а руководство фракцией «Единства» будет доверено депутату Хосаму Абу Мери.

Ранее Ашераденс заявил, что после принятия бюджета на будущий год оставит работу в правительстве и возглавит фракцию «Единства», а Аболтиня до конца года намеревалась сложить депутатский мандат, чтобы работать на дипломатической службе.