Ашераденс: у «Единства» последняя возможность измениться

У «Единства» есть последняя возможность, чтобы измениться, пишет в открытом письме членам партии председатель «Единства» Арвил Ашераденс.

«Я очень хорошо осознаю, что в общественном сознании «Единство» связывается с высокомерием, и нас рассматривают как партию, которая «замела свои ценности под коврик«. Наша общая задача - изменить эту ситуацию, мы этого хотим, и это возможность партии восстановить свой авторитет в глазах общества», - сказал политик.

Он добавил, что сейчас в партии идет процесс сплочения вокруг демократически избранного правления и его руководителя. «Практика, когда в партии существует несколько центров и каждый делает свое, порой полностью противоречащее единой и официальной позиции партии, должна быть немедленно прекращена», - пишет Ашераденс.

По его мнению, консолидация партии позволит ей накопить силы перед предстоящими парламентскими выборами. «Деление партии на группировки и фракции может привести к тому, что «Единство» распадется, на радость политическим конкурентам и недоброжелателям», - считает политик.

Чтобы измениться, нужно принимать решения, нацеленные на долгосрочное развитие партии. Таково и решение исключить из партии Солвиту Аболтиню, прежние заслуги которой неоспоримы, но «история учит, что двоевластие не кончается ничем хорошим».

Политик призывает не тратить энергию на конфликты и «теневые игры» и верит в то, что Латвию «поднимут» политические силы, отвергающие постсоветскую Латвию во имя Латвии демократической, зажиточной и европейской.