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Вейонис не провозгласил поправки к закону о судебной власти

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня передал на повторное рассмотрение Сейму поправки к закону о судебной власти.

Президент считает, что решение отменить ограничения председателю районного (городского) суда и председателю окружного суда занимать должность два срока подряд не направлено на развитие судебной системы.

«Сильные демократические системы характеризуются ротацией должностных лиц после определенного срока, чтобы дать возможность занять роль лидера и другим профессионалам.

Длительное пребывание на должности создает риск стагнации», - считает глава государства.

По его мнению, реальная ротация на ведущих должностях в судебной системе способствовала бы профессиональному росту на всех уровнях судебной власти.

Вейонис предлагает Сейму рассмотреть все действующие нормы, не предусматривающие для должностных лиц ограничений на более чем два срока полномочий.

Поправки к закону о судебной власти Сейм принял 2 ноября.

Раймонд Вейонис
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