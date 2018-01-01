Выборы-2018: предлагают снизить барьер прохождения в Сейм до 3%

Депутат оппозиционной партии «No sirds Latvijai» (NSL) Гунар Кутрис призывает на выборах в 14-й Сейм снизить барьер прохождения в парламент с 5% до 3%.

Также политик предлагает разрешить избирателям вписывать в бюллетени дополнительно кандидатов из других списков в том же избирательном округе.

По мнению Кутриса, число кандидатов в бюллетене - не вычеркнутых и дополнительно вписанных - может превышать число избираемых в данном избирательном округе депутатов на три кандидата. При подсчете голосов кандидатам должны засчитываться и те бюллетени, в которые они вписаны дополнительно.

Кутрис уже подавал похожие поправки в 2015 году, но они не получили поддержки парламента.

Депутат предлагает внести изменения с 2019 года с тем, чтобы они относились к выборам, которые пройдут в 2022 году.