Ушаков прокомментировал выход 113 человек из рядов «Согласия»

То, что из «Согласия» выходят те, кто годами поддерживал в партии атмосферу интриг, всем пойдет только на пользу, заявил агентству ЛЕТА лидер «Согласия» Нил Ушаков, комментируя ситуацию в елгавском отделении партии.

Елгавскому отделению «Согласия» предстоит еще много тяжелых перемен, подчеркнул он. «За последние два года в первичных партийных организациях были проведены резкие структурные и содержательные реформы. Самые крупномасштабные реформы уже проведены в Риге, сейчас проводятся реформы в окрестных самоуправлениях Риги и Юрмале. Цель этих реформ - укрепление партии и увеличение числа ее членов, сторонников и избирателей», - пояснил Ушаков.

Реформы начаты и в Елгаве, но там они в отличие от других первичных организаций проводятся «в принудительном порядке». «Это связно с чрезвычайно неудовлетворительными результатами на последних выборах Сейма и двух последних муниципальных выборах. Работе организации мешали постоянные внутренние конфликты и интриги. Кульминацией стало принятое в июне решение елгавской организации исключить из своих рядов только что избранного депутата Сергея Столярова», - сказал он.

В результате еще в сентябре правление партии решило ликвидировать елгавское отделение путем его объединения с елгавской краевой организацией партии. Доверие правления утратил и руководитель ликвидированного отделения Ивар Яковелс, поэтому возглавить новую организацию доверено депутату Сейма из Елгавы Зенте Третьяк.

Бывший руководитель елгавского отделения, депутат Елгавской думы Ивар Яковелс сегодня заявил, что в знак протеста против решения центрального руководства «Согласия» из партии вышли 113 членов ее елгавского отделения.

Члены партии таким образом выразили протест против решения объединить два отделения «Согласия» - Елгавское и Елгавского края.

Яковелс считает, что таким решением правление «своеобразно оценило активную и результативную работу отделения, которое третий созыв подряд обеспечивает второе самое большое представительство депутатов в Елгавском самоуправлении».