Ядром следующего правительства после парламентских выборов станут Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и национальное объединение «Все для Латвии»-ТБ/ДННЛ, уверен лидер парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис.

По его мнению, «Единство» ждет отчаянная борьба за выживание. Но лидера СЗК это не особо волнует, потому что в правительство можно позвать и Латвийское объединение регионов, которое СЗК рассматривает как серьезного партнера.

Для выживания «Единства» решающее значение будет иметь наведение порядка в парламентской фракции, в состав которой входит много депутатов, уже не являющихся членами партии.

Председатель «Единства» Арвил Ашераденс также пытается заручиться поддержкой сторонников в регионах.

У «Единства» имеются договоры о сотрудничестве с местными партиями в Екабпилсе, Кулдиге, Огре, Талси, Тукумсе и Валмиере, а также с Латгальской партией.